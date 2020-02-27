"الأوقاف" تشارك في لجان تقييم ضمان الجودة والاعتماد بوزارة التعليم الكازاخية

كتب- محمود مصطفى:

تشارك وزارة الأوقاف المصرية في لجنة ضمان الجودة والاعتماد بوزارة التعليم والعلم، بدولة كازاخستان في الفترة من 29 فبراير الجاري إلى 8 مارس المقبل.

وقالت الأوقاف، في بيان، اليوم الخميس، إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اعتمد اليوم سفر الدكتور خالد السيد غانم، مدير عام الإدارة العامة لبحوث الدعوة، للمشاركة في اللجنة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال الدراسات الدينية وقضايا تجديد الخطاب الديني في الداخل والخارج.

وعلى صعيد آخر، أصدر وزير الاوقاف، قرارًا وزاريًا بتجديد تكليف علاء حلمي محمد مرعي، لتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.