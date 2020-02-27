البابا تواضروس يُرسم 11 راهبة في دير أبي سيفين بمصر القديمة

على حافة الموت.. مصراوي يحاور أول عربي يخرج من عزل كورونا بالصين (صور)

كتب- مصطفى علي:

أقيمت، اليوم الخميس، بدير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين للراهبات في مصر القديمة، طقوس الرهبنة لـ11 من طالبات الرهبنة بالدير.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقزية، طقس الرهبنة بحضور ومشاركة عدد من أحبار الكنيسة ورئيسات أديرة الراهبات.