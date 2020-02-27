الضرائب مهمة والفن الجيد يطرد الهابط.. ننشر رسائل رئيس مجلس النواب في أسبوع

كتب- أحمد علي:

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، بيانًا حول أبرز رسائل الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، خلال جلسات الأسبوع الجاري.

وأكد عبدالعال، في رسائله أن الفن الهابط يطرده الفن الجيد، والدستور ينص على حرية الإبداع طالما أنها في إطار كل الثوابت الدستورية والاخلاقية

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن الدكتور مجدى يعقوب قامة مصرية رفيعة ويحظى باحترام وتقدير العالم، وسيتواصل مع رئيس الوزراء لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإنشاء مركز القلب الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح عبدالعال،أهمية أن تبقى المسافة واضحة بين التجمهر المصحوب بتخريب والتظاهر السلمي، مشددًا على أن حق التظاهر السلمي من الحقوق المعترف بها في الدستور المصري.

كما طالب الوزراء بعدم التوقيع على أي طلب للأعضاء خلال الجلسة العامة، وعلى النواب عدم الحصول على توقيعات الوزراء على الطلبات المتعلقة بدوائرهم خلال الجلسات العامة.

وتضمنت تصريحات عبدالعال أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة بشكل مكثف، حيث شدد على الأعضاء بضرورة الالتزام بموضوعات المناقشة: "قاعة الجلسة العامة مخصصة لإقرار مشروعات القوانين بينما المناقشات التفصيلية ومكانها الأفضل اجتماعات اللجان".

وأكد أن الضرائب والرسوم الجمركية جزء مهم من موارد الخزانة العامة للدولة: "هناك مسئولية وطنية بعدم التفريط في مستحقات الدولة".

وتابع رئيس البرلمان: "على الحكومة إصدار المخطط الإستراتيجي للدولة وحل مشكلة الأحوزة العمرانية وقيود الارتفاع لتسهيل استصدار تراخيص البناء، ووقف البناء على الأراضي الزراعية"، لافتًا إلى أن تعديل قانون البناء الموحد يستهدف مواجهة الفساد في المحليات.