الطيب: الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين في العالم

كتب- محمود مصطفى:

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين في العالم، ويعمل دائمًا على توعية الناس بأمور دينهم ودنياهم وحماية المجتمع من الأفكار الضالة وأي أفكار تأخذ الناس بعيدًا عن وسطية الإسلام.

وأوضح الطيب، خلال استقباله للسفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان رومانيه، بمشيخة الأزهر، اليوم الخميس، أن الأزهر لا يقبل التفريط ولا المغالاة، وأنه على مدار تاريخ هذه المؤسسة العريقة تحظى باحترام المسلمين بل وغير المسلمين أيضًا لأنها تنطلق من صحيح الدين الإسلامي الذي جاء رحمة للعالمين.

وعبر السفير الفرنسي، عن متانة العلاقات العلمية والثقافية بين فرنسا والأزهر، وأن باريس تعمل دائمًا على تطويرها، لأننا نعلم المكانة المحورية للأزهر الشريف عالميًّا، وهو المرجع الوحيد لفرنسا الذي يمثل الإسلام السني المعتدل.

وقال السفير الفرنسي القاهرة: "نحن حينما نأتي إلى الأزهر فإننا نعلم لمن نتوجه حينما نريد أن نستعلم أو نستفسر عن أي أمر يتعلق بالدين الإسلامي"، مؤكدًا أن الأزهر لا بديل عنه فيما يتعلق بالإسلام في مصر والعالم.​