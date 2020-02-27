كتب– محمد عبيد:

أكدت شركة مصر للطيران، التزامها الكامل بقرار المملكة العربية السعودية بشأن تعليق تأشيرات العمرة وإيقاف الرحلات، مع التأكيد على استمرار تشغيل كافة رحلاتها من وإلى المملكة العربية السعودية، ومتابعة الموقف أولًا بأول وفقًا للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.

جاء ذلك بناءً على قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا من حاملي تأشيرات العمرة وكذلك حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول التي يُشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس.

وقررت مصر للطيران إلغاء حجوزات جميع الركاب حاملي (تأشيرات العمرة) سواء كانت مجموعات أو أفراد اعتبارًا من اليوم الخميس 27 فبراير 2020 وحتى إشعار أخر، مع التأكيد على إعفاء كافة تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد إلى المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز- تغيير خط السير- الاسترداد- التخلف عن السفر).