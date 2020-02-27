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كورونا يتمدد.. والسعودية تعلق العمرة "فيديوجرافيك"

05:54 م الخميس 27 فبراير 2020
كورونا يتمدد.. والسعودية تعلق العمرة "فيديوجرافيك"

السلطات السعودية في المطار يرتدون الكمامات خوفا من

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت السلطات السعودية عن تعليق رحلات العمرة، بشكل مؤقت، منعًا لانتشار فيروس كورونا، ومنع إصدار تأشيرات لزيارة البلاد.

وقررت المملكة العربية السعودية، وقف التأشيرات السياحية للقادمين من دول منتشر بها الفيروس.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي تداعيات القرار:

السلطات السعودية فيروس كورونا العمرة التأشيرات السياحية تعليق العمرة

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