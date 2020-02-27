"أفريقية النواب" تتفقد شركة قناة السويس للاستزراع السمكي

كتبت- ميرا إبراهيم:

تفقدت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء، شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناه السويس، حيث شهدا استخراج الأسماك المختلفة من الأحواض السمكية وسط هتافات "تحيا مصر" من الصيادين.

وقال اللواء العربي أحمد السروي، عضو مجلس إدارة شركة الاستزراع السمكي، إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتغطية السوق المحلي بالأسماك الشعبية مثل "البلطي" و"البوري" بأسعار ملائمة للمواطنين يتم حاليًا الضخ في السوق المحلي عبر المنافذ المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، إلى جانب التصدير.

وأضاف العربي، أن الشركة كانت تنتج في البداية الأسماك البحرية لاسيما وأنها ترعة المياة التي تعذي الأحواض تعتمد على مياه قناة السويس (مالحة)، لكن مع توجيهات الرئيس بإنتاج الأسماك الشعبية مثل البلطي تم التحكم في درجة الملوحة بأحواض إنتاج هذه الأسماك، متابعًا: كافة الأسماك المنتجة ذات جودة فائقة وتباع بسعر التكلفه، حيث توزع لمشروعات الشباب التي لا يزيد صافي ربحها عن 10 ٪؜.

وتابع العربي: "كيلو البلطي يباع بـ20 جنيها و35 جنيهًا للبوري"، لافتًا إلى أنه يتم استخدام علف هو الأجود من نوعه ينتج في شركة مصرية بخبرة نمساوية، ولا يتم الاحتفاظ بكميات كبيرة من العلف في موقع الأحواض السمكية بل الشركة حرصًا علي تقديمه طازجًا للأسماك، كما كشف عن تصدر سمك الدنيس نسبة الأعلى مبيعات الشهر الماضي في السوق المحلي يليه الجمبري.