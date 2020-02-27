نقابة المهندسين تعتمد ميزانية ٢٠١٩.. والموازنة التقديرية لـ٢٠٢٠

كتب-محمد عبدالناصر:

عقد المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، جلسته العادية لمناقشة ميزانية النقابة لعام ٢٠١٩.

في بداية الجلسة وقف أعضاء المجلس دقيقة حدادا على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مقدمين لأسرته وللدولة المصرية خالص التعازي.

انعقدت الجلسة بحضور المهندس محمود حجازي والمهندس أحمد عثمان " وكيلا النقابة "، والمهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة، والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد، وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

واعتمد المجلس ميزانية النقابة لعام ٢٠١٩ بعد الموافقة عليها بالإجماع، كما وافق أيضا على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠.

من جانبه قام المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة، باستعراض موقف صناديق النقابة الأربعة، بحضور مراقب الحسابات والمدير المالي للإجابة على بعض استفسارات أعضاء المجلس الأعلى لحين العرض على الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٥ مارس ٢٠٢٠.

من جانبه أعرب المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عن سعادته لوجوده وسط أعضاء المجلس الحالي لمدة عامين، حيث إن هذه الجلسة هي آخر جلسة للمجلس بتشكيله الحالي، لافتا إلى أن العمل النقابي عمل تطوعي وليس بالضرورة أن يكون المتطوع عضو مجلس أعلى أو هيئة مكتب أو شعبة.

جدير بالذكر، أن النقابة العامة للمهندسين سوف تجرى انتخابات التجديد النصفي يوم الجمعة الموافق ٢٨ فبراير الجاري.