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بيان من القوى العاملة بشأن المصريين العاملين في الأردن

04:23 م الخميس 27 فبراير 2020
بيان من القوى العاملة بشأن المصريين العاملين في الأردن

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

أصدر وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة، قرارا بالموافقة على اعتماد وثيقة السفر التي تصدر عن السفارة المصرية، في إصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة من الجنسية المصرية التي انتهت جوازات السفر الخاصة بها.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا عاجلا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان، أشار فيه المستشار العمالي طلعت السيد ، أن هذا القرار تم اتخاذه عقب المفاوضات التي تمت مع فاروق الحديدي الأمين العام لوزارة العمل الأردنية لتسهيل استخراج تصاريح العمل للعمالة المصرية بالأردن، شريطة أن يقوم العامل بإحضار جواز السفر المنتهي لختم التصريح عليه .

محمد سعفان القوى العاملة الأردن نضال فيصل

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