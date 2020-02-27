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"جمعة" يكلف هيئة الأوقاف بإنشاء سجلات دقيقة تحدث دورياً

03:02 م الخميس 27 فبراير 2020
"جمعة" يكلف هيئة الأوقاف بإنشاء سجلات دقيقة تحدث دورياً

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارا بتكليف هيئة الأوقاف المصرية بإنشاء سجلات دقيقة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالوقف والواقف والمستحقين والجهات الموقوف عليها وتلتزم بتحديثها دوريًا، مع إتاحتها للسلطات المختصة قضائية أو رقابية عند طلبها دون إبطاء.

وقالت وزارة الأوقاف -في بيان اليوم الخميس- إن القرار الوزاري المشار إليه رقم (30) لسنة 2020 م بتاريخ 26 / 2 / 2020 م جاء من أجل تحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف هيئة الأوقاف المصرية

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