الأزهر: بناء المستوطنات تعد على حقوق الفلسطينيين واستفزاز للمشاعر

كتب - محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، إعلان إسرائيل بناء ٣٥٠٠ وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة شرق القدس، معتبرا هذا القرار تعديا صارخا على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، واستفزازا لمشاعر الفلسطينيين مسلمين ومسيحين.

وأكد الأزهر- في بيان اليوم الخميس، موقفه الرافض لهذه القرارات، مشيرا إلى أنَّ مثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض الأمر الواقع لن تُغيِّر من حقيقة عروبة الأرض، وأن إسرائيل مغتصبة لأراضي غيرها من الشعوب صاحبة الحق.

وطالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات؛ للوقوف ضد هذه الخطوات التصعيدية التي تتخذها إسرائيل، والتي تدفع الوضع الحالي إلى مزيد من التعقيد، واصفًا هذه القرارات بـ "الخارقة" لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية، ومنافية تماما لما نصت عليه مواد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الدولة الفلسطينية وقضيتها.