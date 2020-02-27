مصدر: 5100 شخص حصلوا على تأشيرة "عمرة رجب".. والأزمة في مستحقاتهم

كتب - محمد سامي:

قال مصدر بغرفة شركات السياحة الدينية، إن 5132 حصلوا على تأشيرة لأداء عمرة رجب، قبل أن تعلن السعودية في الساعات الأولى من صباح الخميس، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن هناك مشكلة لدى الشركات السياحية؛ لأنها حصلت المبالغ من أصحاب التأشيرات ووردتها إلى شركات الطيران وشركات حجز الفنادق بالمملكة العربية السعودية.

وتوقع المصدر أن يمتد قرار إيقاف تأشيرات العمرة لحين الانتهاء من الإجراءات الاحترازية التي تحدثت عنها السعودية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن الأزمة تكمن في استرجاع مستحقات المعتمرين التي يبلغ متوسطها للفرد نحو 20 ألف جنيه، بعدما تسلمتها الشركات المصرية من الحاجزين بعد استيفاء أوراقهم، وسددت جزءًا كبيرًا من تلك المبالغ للسلطات السعودية بواقع 850 ريالًا لكل تأشيرة، إضافة إلى مستحقات شركات الطيران المصري والسعودي والفنادق، وشركات الانتقال الداخلي في المملكة.

وأشار المصدر إلى فتح قنوات تواصل مع الجانب السعودي منذ صدور القرار؛ للتناقش فيما يخص كيفية استرداد تلك الأموال، موضحًا أن عددًا كبيرًا من الفنادق أبدت تفهمًا للأزمة وقبلت تأجيل المستحقات وأن تكون مديوينة لصالح الشركات وكذلك شركات الطيران.

كانت السعودية أعلنت في الساعات الأولى من صباح الخميس، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.

وتستقبل المملكة ملايين المسلمين على مدار العام لأداء مناسك العمرة وخلال موسم الحج. وأعلنت عن تأشيرة سياحة جديدة لمواطني 49 دولة في أكتوبر، ولم تسجل السعودية أي حالة إصابة بفيروس كورونا لكنه ينتشر في بعض الدول المجاورة لها.