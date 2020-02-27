بعد غيابه عن الجنازة.. المشير طنطاوي ينعى مبارك في "الأهرام"

كتب - محمود مصطفى:

نعى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الأسبق، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في صفحة "الوفيات" بجريدة الأهرام، اليوم الخميس.

وجاء نعي المشير طنطاوي في جريدة الأهرام: "ينعى المشير محمد حسين طنطاوي بمزيد من الحزن والأسى السيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

كان المشير طنطاوي تغيب عن الجنازة العسكرية التي أقيمت، أمس الأربعاء، لمبارك.

وأقيمت جنازة عسكرية ورسمية للرئيس الراحل حسني مبارك الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، ووفود عربية وأجنبية.

كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس؛ "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".