أول تحرك برلماني بعد غياب إثيوبيا عن اجتماع الحسم لمفاوضات سد النهضة‎

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والري، بشأن خطة مصر البديلة بعد إعلان إثيوبيا عدم المشاركة في مفاوضات سد النهضة.

وقالت النائبة، في بيان اليوم، إنه بعدما ماطلت إثيوبيا في المفاوضات بشأن سد النهضة، أعلنت عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، المزمع بواشنطن، بعد فترة طويلة من المفاوضات التي ترعاها واشنطن.

واعتبرت تصريحات الجانب الإثيوبي بأنها "تملص واضح من اتفاق المبادئ، وتعمد واضح في استمرار الأزمة دون حل؛ حتى تفرض الأمر الواقع على الدولة المصرية".

وأكدت يوسف، أن إعلان عدم المشاركة في المفاوضات، جاء بعدما وصلت عملية التفاوض إلى المرحلة الأخيرة، برعاية وزير الخزانة الأمريكية، وبمشاركة البنك الدولي، بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

وقالت: "الجانب الأمريكي كان قد أعلن أنه سيشارك مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث، وذلك؛ للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجاري، إلا أن إثيوبيا تملصت من الاتفاق".

وشدد: "بالطبع يجب أن يكون للدولة المصرية موقفًا حاسمًا من هذا الأمر، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع والمماطلة في المفاوضات، خاصة وأنها لم تتوقف يومًا عن بناء السد".