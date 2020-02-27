السيسي يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير طلال

كتب - محمود مصطفى:

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، أمس الأربعاء، وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

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