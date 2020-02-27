أكثر الكلمات إنتشاراً

تعليق العمرة سد النهضة الطقس جنازة مبارك أسعار السجائر فيروس كورونا أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات الأهلي والزمالك

السيسي يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير طلال

11:09 ص الخميس 27 فبراير 2020
السيسي يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير طلال

الرئيس السيسي والملك سلمان

كتب - محمود مصطفى:
بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، أمس الأربعاء، وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

اقرأ أيضا:
وفاة الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبدالعزيز

الرئيس السيسي الملك سلمان برقية عزاء طلال بن عبد العزيز آل سعود

الخبر التالى:

السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة حفيدة عمر مكرم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:السعودية تقرر تعليق إصدار تأشيرات العمرة بسبب كورونا