نقيب الزراعيين يطالب بتفعيل حصانة "المجالس المحلية" بالقانون الجديد

كتبت - ميرا إبراهيم:

طالب سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بضرورة أن تكون للمحافظات نصيب في كل موارد الإنتاج التي تحصل في زمامها لزيادة متحصلاتها المختلفة، ودعم جهود التنمية بها والتغلب على إشكاليات نقص الموارد التي تعاني منها محافظات كثيرة بمصر.

جاء ذلك في الجولة الخامسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، وبمشاركة أمين عام الإئتلاف أحمد السجيني، والنائب محمد أبوهميلة، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنية، اليوم الأربعاء.

وأكد على ضرورة تطبيق هذا النصيب في قانون الإدارة المحلية، مع ضرورة النص على أن يكون هناك تدرج في عضوية المجالس المحلية، بداية من القرى والمراكز والمحافظة، وليس الحصول على العضوية عبر الانتخابات بشكل مباشر دون أي خبرة مكتسبة.