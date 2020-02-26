ممثل "تنسيقة الأحزاب": المحليات هي العمود الفقري للدولة

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دعم موارد المحافظات ضرورة مهمة، دون انتظار الموازنة العامة للدول بشكل سنوي، مؤكدًا أن الجهود في هذا الإطار لا بد منها حرصا على النهوض بالمحافظات التي تعاني من نقص الموارد.

جاء ذلك في الجولة الخامسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، وبمشاركة أمين عام الإئتلاف أحمد السجيني، والنائب محمد أبو هميلة، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنية، اليوم الأربعاء.

وأكد أن دور الأحزاب والقوي السياسية والنقابات والمجالس القومية المتخصصة في تدريب الكوادر وتأهيلها من أجل أن يكون لها دور في المجالس المحلية المقبلة، مشيدا أيضا بنهج التدريب للكوادر التنفيذية المحلية، من قبل وزارة التنمية المحلية من خلال الأكاديمية المنتظرة بالقانون الجديد ومن ثم ستكون خطوة مهمة نحو التأهيل لقيادات التنفيذية المحلية.

وتدخل أمين عام ائتلاف دعم مصر أحمد السجيني، في الحديث، بأنه إعطاء للحق في أن تجربة الأكاديمية المنتظرة هي فكرة النائب محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية فيما عقب على حديثه النائب أحمد زيدان متوجها بالشكر للسجيني، في أنه قام بإعطاء الحق لأصحابه.

واختتم زيدان حديثه بالتأكيد على أن المحليات العمود الفقري للدولة المصرية والنهوض بها َتطويرها ضرورة مهمة.