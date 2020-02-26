"شركات السياحة" تخاطب "البيئة" لوضع خطة تسويق المحميات الطبيعية

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، مخاطبة الغرفة لوزارة البيئة، لإمدادها بكافة المعلومات اللازمة والصحيحة عن المحميات الطبيعية البالغ عددها نحو 30 محمية.

وقال فاروق في تصريحات لمصراوي، إنه فور الحصول على هذه المعلومات، ستعمل الغرفة على دراستها بشكل دقيق لوضع خطة للتسويق الإلكتروني لهذه المحميات من حيث عناصر الجذب السياحي الخاص بها، مشددًا على تبني هذا المشروع بعد سنوات من الإهمال وعدم المتابعة.

وأشاد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بشأن المحميات الطبيعية والترويج لها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وربطه بالاستثمار والاقتصاد القومي، موضحا أنها جاءت في محلها.

وأشار "فاروق" إلى أن ملف تطوير المحميات الطبيعية، كان مهملا منذ سنوات، وكان هناك اعتقاد بأن المحميات يجب الحفاظ عليها وعدم الاقتراب منها، وهذا غير صحيح على الإطلاق.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كشفت عن كواليس اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، موضحة أن جاء لعرض تطوير القطاع البيئي وربطه بالاستثمار والاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن ملف البيئة كان ينظر له على أنه رفاهية، وملف أمن قومي، ومع دخول اتفاقيات جديدة وما يحدث في المجتمع الدولي من أحداث لا بد من تغيير لغة الحوار ليصبح ملف البيئة يصب في الناتج القومي.

وأعلنت فؤاد، عن استراتيجية لتطوير المحميات الطبيعية تتمثل في تطوير البنية التحتية لها مع وضع التشريعات الخاصة بتنظيم العمل داخل المحمية، وتوفير فرص عمل لسكان المحميات، لتحقيق حماية وصون للطبيعة، مع تمكين القطاع الخاص من إدارتها.

يذكر أن وزارة البيئة، أعلنت استقبال المحميات الطبيعية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019 ما يزيد عن 304164 زائرًا، من بينهم 111514 زائرًا مصريًا، و211810 زائرًا أجنبيًا.

وتولي وزارة البيئة، اهتمامًا كبيرًا لحماية وصون المحميات الطبيعية للوصول بها وبإدارتها إلى المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتنوعها البيولوجي مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية عبر تنفيذ خطة طموحة للتطوير ترتكز على عدد من المحاور من أبرزها رفع كفاءة البنية الأساسية.

وتضم مصر نحو 30 محمية طبيعية وفقا للقانون رقم 102 لسنة 1983 وهم: (رأس محمد - محمية الزرانيق - محمية الأحراش - محمية العميد - محمية علبة - سالوجا وغزال - محمية سانت كاترين - محمية أشتوم الجميل - محمية بحيرة قارون - محمية وادي الريان - محمية وادى العلاقي - وادي الأسيوطي - محمية قبة الحسنة - محمية الغابة المتحجرة - محمية كهف وادي سنور - محمية نبق - محمية أبو جالوم - محمية طابا - محمية بحيرة البرلس - محميات جزر نهر النيل - محمية وادي دجلة - محمية سيوة - محمية الصحراء البيضاء - محمية وادي الجمال - محمية جزر شمال البحر الأحمر - محمية الجلف الكبير - محمية الدبابية - محمية السلوم - محمية الواحات البحرية - محمية نيزك جبل كامل).