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شيخ الأزهر يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير طلال بن سعود

11:10 م الأربعاء 26 فبراير 2020
شيخ الأزهر يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير طلال بن سعود

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وأعرب الأزهر في بيان اليوم عن خالص تعازيه لأسرة المغفور له بإذن الله ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أحمد الطيب الأزهر الشريف طلال بن سعود الملك سلمان

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