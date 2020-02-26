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غدًا.. قناة "الحدث" تستضيف الكاتبة نهاد صبيح

09:12 م الأربعاء 26 فبراير 2020
غدًا.. قناة "الحدث" تستضيف الكاتبة نهاد صبيح

الكاتبة نهاد صبيح

كتب أحمد عبدالمنعم:

تستضيف قناة "الحدث" الفضائية، الثامنة مساء الخميس، الكاتبة والروائية نهاد صبيح؛ للحديث عن الارتقاء بالذوق العام ومواجهة الفن الهابط.

وكانت دار مبتدأ للنشر والتوزيع، نظمت نهاية يناير الماضي، حفل توقيع كتاب "ع الحلوة والمرة" للكاتبة نهاد صبيح، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الأخير، وشهد الحفل، إقبالاً كبيراً من الشباب والقراء والجماهير التي حرصت على اقتناء نسخة من الكتاب يحمل توقيع الكاتبة.

ويدور الكتاب حول أحداث الحياة حلوها ومرها، بما تحمله من موجات فرح وحزن وشقاء وراحة، خالصًا إلى تأكيد أن المشكلات مهما طالت ستنتهي والحزن مهما طال سيعقبه فرح، ويوجه الكتاب نصيحة مهمة، وهي أن نعيش حياتنا بسعادتها وشقائها، بحلوها ومرها، بحزنها وفرحها، فالحياة نفسها لن تدوم على حال واحد ولا لشخص واحد ولا على شخص واحد.

نهاد صبيح قناة الحدث معرض القاهرة الدولي كتاب ع الحلوة والمرة

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