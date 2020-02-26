"الآثار": تخفيض أسعار تذاكر المتاحف 50% للأجانب خلال يونيو

كتب – محمد عاطف ويوسف عفيفي:

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن يشمل شهر يونيو نسبة التخفيض التي أقرها المجلس من قبل على أسعار تذاكر الأجانب الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهري يوليو وأغسطس.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بناء على طلب ورغبة المستثمرين في محافظة الأقصر، ومبادرة "صيف في الصعيد" التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار لدعم وتنشيط حركة السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف.

وسيدفع السائحون الأجانب، سعرا موحدا للتذاكر، وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل 50% من سعر التذكرة الكاملة؛ وبهذا القرار ستمنح نسبة التخفيض خلال أشهر "يونيو ويوليو وأغسطس" من عامي 2020 و 2021.

يذكر أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار خلال اجتماعه السابق أواخر شهر يناير الماضي، كان قد اتخذ عددا من القرارات لتشجيع برامج السياحة الثقافية وزيادة أعداد الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف وهي منح تخفض نسبة 50% من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة وذلك بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والاقصر وأسوان.

وقرر فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الأثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه السبت المقبل، مما سيعمل علي تيسير عملية شراء التذاكر علي الشركات السياحة، بالاضافة الي البدء في عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والاثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار علي شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، كما سيتم أيضا بيع المستنسخات والكتب الأثرية والسياحة من خلال تلك التطبيقات.