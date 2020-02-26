"قومي حقوق الإنسان" ينعي مبارك: قائدًا وبطلًا عسكرياً
05:36 م الأربعاء 26 فبراير 2020
كتب - محمد نصار:
تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيسا وأعضاء، بخالص التعازي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء عن عمر ناهز ٩١ عاما.
وذكر المجلس - في بيان اليوم الأربعاء - أن مبارك كان قائدا وبطلا عسكريا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، مضيفا أنه كان رئيسا لجمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة عقود، وكانت له اجتهاداته الوطنية والعربية.
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