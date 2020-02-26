أكثر الكلمات إنتشاراً

جنازة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

"قومي حقوق الإنسان" ينعي مبارك: قائدًا وبطلًا عسكرياً

05:36 م الأربعاء 26 فبراير 2020
"قومي حقوق الإنسان" ينعي مبارك: قائدًا وبطلًا عسكرياً

المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب - محمد نصار:

تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيسا وأعضاء، بخالص التعازي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء عن عمر ناهز ٩١ عاما.

وذكر المجلس - في بيان اليوم الأربعاء - أن مبارك كان قائدا وبطلا عسكريا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، مضيفا أنه كان رئيسا لجمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة عقود، وكانت له اجتهاداته الوطنية والعربية.

المجلس القومي لحقوق الإنسان وفاة مبارك جنازة مبارك

الخبر التالى:

"درس من دروس الوفاء".. آل الشيخ يُعلق على الجنازة العسكرية لمبارك
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة كثيفة وانخفاض الحرارة