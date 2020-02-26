"قومي حقوق الإنسان" ينعي مبارك: قائدًا وبطلًا عسكرياً

كتب - محمد نصار:

تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيسا وأعضاء، بخالص التعازي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء عن عمر ناهز ٩١ عاما.

وذكر المجلس - في بيان اليوم الأربعاء - أن مبارك كان قائدا وبطلا عسكريا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، مضيفا أنه كان رئيسا لجمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة عقود، وكانت له اجتهاداته الوطنية والعربية.