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بتكلفة 75 مليون يورو.. "زراعة النواب" تتفقد مشروع الصرف المغطي بالشرقية

04:55 م الأربعاء 26 فبراير 2020
بتكلفة 75 مليون يورو.. "زراعة النواب" تتفقد مشروع الصرف المغطي بالشرقية

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

زار وفد برلماني من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، محافظة الشرقية لتفقد مشروع الصرف المغطي للأراضي الزراعية.

ويأتي المشروع تنفيذًا لاتفاقية قرض البنك الإفريقى، المتفق عليها منذ عام 2016، بتكلفة إجمالية 75 مليون يورو، تتضمن قرض من البنك الإفريقي بقيمة 50.2 مليون يورو، ومساهمة حكومية بقيمة 25 مليون يورو.

ويشمل المشروع عدة مكونات، منها إحلال وتجديد شبكات صرف مغطى في زمام وقدرة 115 فدان، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام وقدرة 10 آلاف فدان، وشراء معدات وتوريد قطع غيار للمصانع وشراء خط مواسير لمصانع الهيئة.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال المشروع في نوفمبر 2021.

ويضم الوفد البرلماني، كل من النواب، مجدي ملك وأيمن معاذ وكيلا لجنة الزراعة والري، والدكتور البدري ضيف، والعمدة صبري داوود، وجواهر سعد الشربيني وآمال طرابية، وفايقة فهيم، بالإضافة إلى نواب محافظة الشرقية الذين سيشاركون في الزيارة.

مجلس النواب مشروع الصرف المغطي الشرقية البنك الإفريقى

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