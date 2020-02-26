بينهم أنس الفقي.. هؤلاء يشاركون في دفن جثمان حسني مبارك.. صور

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- كريم أحمد:

انتهت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالتجمع، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي وصل الآن إلى مقر الجنازة، بعد انتهاء مراسم صلاة الجنازة، داخل المسجد عقب وصول الجثمان على متن طائرة هليكوبتر.

وأظهرت الصور التي أخذت أمام مقابر أسرة مبارك، تواجد أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين.

كما تواجد أمام المقابر مجموعة من المواطنين يحملون لافتات دعاء للرئيس الراحل.

كما شارك في جنازة مبارك العسكرية العديد من الشخصيات العامة والوزراء الحاليين والسابقين، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس المؤقت عدلي منصور، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

كما حضر رجل الأعمال أحمد عز، وفتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، ومفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، وسيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، وعمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، وأنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين.

وشارك في مراسم الجنازة العسكرية مجموعة من الفنانين والفنانات وعلى رأسهم يسرا وإلهام شاهين، فضلًا عن عدد من الشخصيات العامة والمواطنين من أنصار الرئيس الأسبق.