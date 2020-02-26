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قوات الأمن تخلي محيط قبر مبارك من أنصاره

03:17 م الأربعاء 26 فبراير 2020
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كتب - محمود مصطفى ومحمود عبدالرحمن:

أخلت قوات الأمن، منذ قليل، محيط قبر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بشارع كلية البنات بمصر الجديدة، من أنصاره، بعد تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وطالبت قوات الأمن، أنصار الرئيس الأسبق، بالانصراف فورا من أمام من أمام القبر، والعودة مرة أخرى إلى كلية البنات، لعدم وجود جدوى من الانتظار، ما اضطر البعض منهم إلى البكاء.

فيما واصلت قوات الأمن إجراءاتها الأمنية، بمحيط قبر الرئيس الأسبق بشارع كلية البنات بمصر الجديدة.

وورى منذ قليل، جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمقابر الأسرة بمصر الجديدة، بعد أن أقلته طائرة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، عقب تشييعه في جنازة عسكرية.

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