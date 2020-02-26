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انهيار يسرا وإلهام شاهين خلال تقديم العزاء لأسرة الرئيس الراحل مبارك

02:52 م الأربعاء 26 فبراير 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

انتهت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالتجمع، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي وصل الآن إلى مقر الجنازة، بعد أن انتهت مراسم صلاة الجنازة، داخل المسجد بعد وصول الجثمان على متن طائرة هليكوبتر.

وشارك في الجنازة عدد من الفنانات والشخصيات العامة، وسيطر الحزن والبكاء على الفنانة إلهام شاهين والفنانة يسرا خلال تقديم واجب العزاء لكل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق مبارك.

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