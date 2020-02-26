كتب - محمود مصطفى، ومحمود عبدالرحمن:

تصوير- كريم أحمد

وصل جثمان الرئيس الراحل حسني مبارك، ظهر الأربعاء، إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بشارع كلية البنات بمصر الجديدة.

وتجمع العشرات من أنصار الرئيس الأسبق، بالقرب من محيط مقابر أسرة الرئيس الأسبق، وبمجرد هبوط الطائرة رددوا هتافات: "لا إله إلا الله.. حسني مبارك حبيب الله.. تحيا مصر"، رافعين صورا للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط مقابر أسرة الرئيس الراحل، وفرضت كردونا أمنيا حول تجمع أنصار الرئيس مبارك، لعدم تعطل حركة المرور.

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