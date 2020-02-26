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بحضور السيسي.. بدء تشييع جثمان مبارك إلى مثواه الأخير

01:31 م الأربعاء 26 فبراير 2020
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كتب- محمد نصار:

تصوير - هاني رجب:

بدأت الآن مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالتجمع، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي وصل الآن إلى مقر الجنازة.

وبدأت منذ قليل مراسم صلاة الجنازة على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، داخل مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد وصول الجثمان منذ دقائق على متن طائرة هليكوبتر.

وكانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".

وأعلنت محافظة القاهرة حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام؛ بداية من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئاسة الجمهورية وخطاب رئاسة مجلس الوزراء للوزارات والمحافظات بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذى وافته المنية صباح أمس.

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