أكثر الكلمات إنتشاراً

جنازة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

عربة تجرها خيول.. بدء مراسم تشييع جثمان مبارك من داخل مسجد المشير

01:27 م الأربعاء 26 فبراير 2020
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة

كتب- محمد نصار:

تصوير - هاني رجب:

عربة تجرها خيول مزينة بالورود تحمل جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ملفوفًا بعلم مصر، داخل مقر مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالتجمع الخامس، ضمن المراسم الرسمية لتشييع جثمان الرئيس الراحل.

وبدأت منذ قليل مراسم صلاة الجنازة على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، داخل مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد وصول الجثمان منذ دقائق على متن طائرة هليكوبتر.

وكانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".

وأعلنت محافظة القاهرة حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام؛ بداية من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئاسة الجمهورية وخطاب رئاسة مجلس الوزراء للوزارات والمحافظات بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذى وافته المنية صباح أمس.

جنازة مبارك صلاة الجنازة محمد حسني مبارك مسجد المشير وفاة مبارك

الخبر التالى:

بحضور السيسي.. بدء تشييع جثمان مبارك إلى مثواه الأخير
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:تغطية مباشرة.. جنازة مبارك العسكرية من مسجد المشير طنطاوي