أول صور لعلاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهما بمسجد المشير

أول فيديو لصلاة الجنازة على مبارك.. وعلاء وجمال يحملان النعش

في ظهورها الأول منذ سنوات.. السيسي يعزي سوزان مبارك في وفاة الرئيس

كتب- محمد سامي:

بدأت، منذ قليل، مراسم صلاة الجنازة على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، داخل مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد وصول الجثمان، منذ دقائق على متن طائرة هليكوبتر.

وينشر مصراوي 15 صورة من داخل مسجد المشير طنطاوي ترصد مراسم صلاة الجنازة على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بحضور نجيله علاء وجمال.

كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس؛ "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".

وأعلنت محافظة القاهرة حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام؛ بداية من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئاسة الجمهورية وخطاب رئاسة مجلس الوزراء للوزارات والمحافظات بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذى وافته المنية، صباح أمس.