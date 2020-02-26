لن ترحل من قلوبنا.. كيف ودع المواطنون مبارك من أمام مسجد المشير؟

كتب- أحمد عبد المنعم:

تصوير- هاني رجب

عشرات المواطنين يصطفون أمام بوابة مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالتجمع الخامس لتوديع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بلافتات تحمل صورته وكلمات الوداع وأعلام مصر.

حضرت الدولة، كما حضر المواطنون، فودعته بورود حمراء تتوسط باقات ناصعة البياض يزينها شريط من الأوراق الخضراء الزاهية، كونت إكليلًا من الورد، يحمل وشاحًا مدونًا عليه اسم الجهة التي تقدم العزاء في الرئيس الأسبق وتحمل أسماء عديدة لأكبر الشخصيات في الدولة، على رأسها رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، والمناطق العسكرية المركزية.

وسط تشديدات أمنية مكثفة وصل جثمان الرئيس الراحل على متن طائرة هليكوبتر، أعقبها دخوله إلى مقر المسجد استعدادًا لآداء مراسم الجنازة العسكرية له.

وكانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".

وأعلنت محافظة القاهرة حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام؛ بداية من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئاسة الجمهورية وخطاب رئاسة مجلس الوزراء للوزارات والمحافظات بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذى وافته المنية صباح أمس.

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