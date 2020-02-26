بالصور- مواطنون في جنازة مبارك من أمام مسجد المشير: "الوداع يا حبيب الملايين"

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- فريد قطب وعلاء أحمد

حرص مجموعة كبيرة من المواطنين على الحضور، صباح اليوم، إلى مسجد المشير محمد حسين طنطاوي، في انتظار المشاركة في مراسم جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ظهر اليوم.

وحمل المشاركون صور مبارك وأعلام مصر، ولافتات مدونًا عليها بعض الجمل مثل "الوداع يا حبيب الملايين - مع السلامة يا ريس".

وتبدأ مراسم الجنازة العسكرية الرسمية بعد صلاة الظهر بمسجد المشير، ثم يدفن الجثمان في الثانية بعد الظهر، بمقابر الأسرة بمصر الجديدة.

يذكر أن مبارك ولد بمحافظة المنوفية، بمدينة كفر مصيلحة عام 1928، وتولى الرئاسة بعد حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، في أكتوبر 1981، وحكم مصر لمدة 30 عامًا.

وعانى الرئيس مبارك من أزمات صحية خلال السنوات الماضية، وأجرى عدة عمليات جراحية في عدد من المستشفيات، آخرها منذ نحو شهر، وأعلن نجله علاء حينها أن حالته مستقرة وبخير، لكنه وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة.