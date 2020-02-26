بالصور- مواطنون في جنازة مبارك من أمام مسجد المشير: "الوداع يا حبيب

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب

وصل الآن جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، داخل طائرة هليكوبتر، إلى مقر مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالقاهرة الجديدة لأداء مراسم الجنازة العسكرية له.

كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".

وأعلنت محافظة القاهرة حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام؛ بداية من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئاسة الجمهورية وخطاب رئاسة مجلس الوزراء للوزارات والمحافظات بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذى وافته المنية صباح أمس.