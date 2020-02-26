لن ترحل من قلوبنا.. كيف ودع المواطنون مبارك من أمام مسجد المشير؟

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

عشرات المواطنين يتراصون أمام أسوار مسجد المشير محمد حسين طنطاوي، في انتظار المشاركة في مراسم جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ظهر اليوم.

بادجات على الملابس تحمل صور مبارك وعلم مصر، ولافتات أخرى مدون عليها عبارات تدل على الوفاء للرئيس الراحل فمواطن يحمل لافتة صغيرة مدون عليها عبارة "مع السلامة يا ريس، وآخرون يحملون لافتة أخرى مدون عليها عبارة "الوداع يا حبيب الملايين".

على مسافة أمتار قليلة وقفت مواطنة ترفع لافتة متوجة بعلامة الحداد أسفلها صورة مبارك وعبارة "وداعًا.. سبت فراغ كبير"، وعلى مقربة رفعت أخرى لافتة مكتوب على جزئها الأيسر: "مبارك المظلوم.. مبارك بريء.. مبارك مقاتل شريف.. بينما تحمل على جانبها الأيمن: "رحلت عن الدنيا ولن ترحل من قلوبنا .. وداعًا الأمن والأمان.. وداعًا ضحكة مصر".

وكانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".

وأعلنت محافظة القاهرة حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام؛ بداية من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئاسة الجمهورية وخطاب رئاسة مجلس الوزراء للوزارات والمحافظات بإعلان حالة الحداد على مستوى

الجمهورية لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذى وافته المنية صباح أمس.