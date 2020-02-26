رئيس جهاز 15 مايو: تنفيذ 24 ألف شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي

لن ترحل من قلوبنا.. كيف ودع المواطنون مبارك من أمام مسجد المشير؟

كتب - محمد عبد الناصر:

تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، ومسئولو الجهاز - المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة.

واستهل عبدالعزيز جولته التفقدية، بتفقد الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث شدد علي ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ للإسراع بتسليم الوحدات لمستحقيها، وبأعلى جودة فى أعمال التشطيبات.

وأوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه تم وجارٍ تنفيذ 24888 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وأعمال المرافق الخاصة بها (طرق – شبكات: مياه، وصرف، ورى) وغير ذلك، حيث بلغت نسب التنفيذ بتلك المشروعات مراحل متقدمة، وجارٍ الاستلام الابتدائى لها.

وانتقل مساعد نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه، لتفقد مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى بالمدينة، والذى بلغت نسبة تنفيذه 55 %، وكذا المنطقة الصناعية الثانية بالحي الأول، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار التواصل المستمر والمباشر لإنجاز المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وكذا الاهتمام بمدن الجيل الأول، ومنها مدينة 15 مايو.