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إجراءات أمنية مكثفة أمام مقابر أسرة مبارك بمصر الجديدة

10:42 ص الأربعاء 26 فبراير 2020
إجراءات أمنية مكثفة أمام مقابر أسرة مبارك بمصر الجديدة

حسني مبارك

كتب- محمود مصطفى ومحمود عبدالرحمن:

كثفت قوات الشرطة من إجراءاتها الأمنية، بمحيط مقابر أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بشارع كلية البنات بمصر الجديدة، قبل ساعات من تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

ودفعت وزارة الداخلية بتشكيلات أمنية متعددة، وأفراد من المجندين وعناصر من الشرطة النسائية، اصطفت بامتداد شارع كلية البنات بمصر الجديدة.

وشهد شارع كلية البنات، المتواجد فيه مقابر أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، سيولة مرورية تامة، ودفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من ضباطتها للتغلب على أي تكدس مروري.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد ظهر اليوم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

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