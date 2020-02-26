محافظ القاهرة يوجه بإنهاء استعدادات نقل المومياوات الملكية

كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على الجهات والأحياء المعنية بسرعة إنهاء التجهيزات وأعمال التطوير الخاصة بخط سير المومياوات الملكية والذي سيشهد نقل 22 مومياء ملكية و17 تابوتًا ملكيًا من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارات بالفسطاط بمصر القديمة.

وأكد عبدالعال، في بيان، اليوم الأربعاء، ضرورة خروج الحدث أمام العالم بشكل مبهر يليق بتاريخ الحضارة المصرية القديمة وخاصة بعد وصول أعمال تطوير ميدان التحرير إلى مرحلة النهاية ليتحول إلى متحف مفتوح.

ووجه المحافظ، نوابه للمنطقتين الجنوبية والغربية، بالإشراف الكامل على خطوات التطوير ووضع اللمسات النهائية من خلال التنسيق بين الجهات التنفيذية من هيئات ومديريات وأحياء تشارك وتقوم بأدوارها لإتمام عملية التطوير والاستعدادات لاستقبال هذا الحدث الهام كلًا في نطاق منطقته.

وطالب المحافظ، مدير مديرية الطرق، بسرعة استكمال دهانات أجسام وأسوار كافة الكباري الموجودة بالمسار من الداخل والخارج، مع الانتهاء من معالجة الأجزاء المتهالكة من الفواصل والأسوار والأرصفة ورفع كفاءاتها بشكل عام ورفع كافة الإشغالات وإعادة المظهر الجمالي والتشجير، والتأكيد على مراجعة وحدات الإنارة والأعمدة وتحديثها.

وكلف المحافظ، رئيس هيئة النظافة ورؤساء الأحياء المعنيين بسرعة استكمال أعمال إعادة طلاء كافة العقارات وذات الطابع المعماري المتميز منها وخاصة المطلة على ميدان التحرير ومتحف الحضارات ورفع جميع شاسيهات الإعلانات المخالفة للشروط من أعلى المباني والعمارات التراثية، مع مراعاة توحيد واجهات المحلات والعقارات بما يتناسق مع روح الميدان ومحيط المتحف وطبقًا لمواصفات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والانتهاء من تنفيذ مخطط التطوير والتجميل بميداني فم الخليج وأثر النبي بإنشاء نافورات تليق بميادين العاصمة مع العناية اللازمة بالتشجير والتجميل.

كما وجه المحافظ، بالتركيز على رفع كفاءة كافة الطرق من تجديد بلدورات أرصفة ودهانها ورصف وإنارة حديثة وتقليم أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء مع إزالة كافة التشوهات الموجودة على الأسوار بإعادة طلائها بلون موحد، وذلك على طول امتداد خط سير المومياوات.