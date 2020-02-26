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وزير الإسكان يصدر قراراً بإزالة التعديات بمنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية

10:11 ص الأربعاء 26 فبراير 2020
وزير الإسكان يصدر قراراً بإزالة التعديات بمنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية

الدكتور عاصم الجزار

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإزالة التعديات الواقعة على مساحة 9350م2 بمنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، وذلك ضمن الأراضى المخصصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء مجتمع عمرانى جديد (المنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية - مدينة رشيد الجديدة).

وقال المهندس مجدي يوسف، المشرف على مدينتي النوبارية ورشيد الجديدتين، والمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية: تمثلت التعديات في إقامة مخازن ومكاتب إدارية خاصة بإحدى شركات المقاولات وسور بطول 1350م، وذلك وفقاً للخريطة والإحداثيات للمنطقة.

وأضاف يوسف، في بيان اليوم، نص القرار على أن يتولى جهاز المدينة المختص بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالة.

عاصم الجزار إزالة التعديات الإسكندرية وزارة الإسكان منطقة غرب كارفور

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