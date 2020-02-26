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الرئيس الموريتاني يعزي الرئيس السيسي في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك

02:56 ص الأربعاء 26 فبراير 2020
الرئيس الموريتاني يعزي الرئيس السيسي في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك

حسني مبارك

نواكشوط - (أ ش أ):

بعث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال الغزواني، في برقيته، "علمنا ببالغ الحزن والأسى، بوفاة المغفور له بإذن الله، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .. وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى الشعب المصري الشقيق، وإلى ذوي الفقيد، بأحر التعازي، راجين من المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته وأن يلهمكم وذويه الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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Asha
وفاة مبارك برقية تعزية محمد ولد الشيخ الغزواني السيسي موريتانيا
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