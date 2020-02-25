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وزير الإعلام: ميثاق شرف قبل رمضان.. وماسبيرو مقبول جماهيريا

09:45 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
وزير الإعلام: ميثاق شرف قبل رمضان.. وماسبيرو مقبول جماهيريا

وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل

كتب - مصطفى علي:

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه سيتم البدء في وضع ميثاق شرف إعلامي وبأقصى سرعة وسيتم الانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان، بمشاركة الإعلاميين المصريين ومن دول العالم بتجاربها السابقة والخبراء والمتخصصين.

وقال الوزير على هامش ندوته بالمجمع العلمي أمس: "دولة مثل مصر لابد أن يكون لها إعلام رسمي قوى ولدينا مبنى ماسبيرو هذا المبنى العظيم وهو لا يزال مقبولًا جماهيريًا أكثر من غيره وسيعمل بفكر جديد لأن مقتضيات الأمن القومي تقول إنه لابد من أن نصلحه مهما تعرض لأزمات ونصلحه سريعا".

أسامة هيكل ماسبيرو ميثاق شرف شهر رمضان

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