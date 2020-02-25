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إجراء جديد من الأوقاف بشأن عبدالله رشدي

07:34 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
إجراء جديد من الأوقاف بشأن عبدالله رشدي

الشيخ عبدالله رشدي

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور أحمد عبدالرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بوزارة الأوقاف، إحالة المخالفات المتكررة للشيخ عبدالله رشدي إمام وخطيب مسجد علي بن أبي طالب بمصر الجديدة، إلى النيابة.

وقرر وزير الأوقاف، أمس الاثنين، منع رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها، لحين الانتهاء من التحقيق معه في المذكرة المرفوعة، وما يبثه من آراء جدلية لا تقبلها الوزارة ولايحتملها وواقعنا الراهن.

وقال وزير الأوقاف، إن قرار المنع يأتي بناء على مذكرة وكيل الوزارة لشئون الدعوة بشأن ما يثيره عبدالله رشدي على صفحاته من آراء مثيرة للجدل، إضافة إلى بعض منشوراته التي لا تليق لا بأدب الدعاة ولا بالشخصية الوطنية المنضبطة بالسلوك القويم، متجاوزًا تعليمات الوزارة بأن شخصية الإمام على مواقع التواصل لا تنفصل عن شخصيته على المنبر، إذ لولا شخصيته كإمام ما التفت الناس إلى آرائه على مواقع التواصل، وبما أن هذه الآراء الجدلية التي يبثها المذكور تحسب بصورة أو بأخرى على المؤسسة التي ينتمي إليها، وكأنها تقره على آرائه.

عبدالله رشدي أحمد عبدالرؤوف مسجد علي بن أبي طالب مصر الجديدة وزارة الأوقاف

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