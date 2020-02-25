"الوفد" و"حماة الوطن" ينعيان مبارك

القاهرة - أ ش أ:

نعى حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 91 عاما.

وأكد الحزب - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان قائدًا للقوات الجوية أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وابنًا بارًا من أبناء القوات المسلحة التي استردت لمصر وللأمة العربية كرامتها.

وتقدم الحزب في بيانه بخالص الغزاء لأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة.

كما نعى حزب حماة الوطن، مبارك.

وتقدم رئيس حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدى، والهيئة العليا للحزب، وجميع قياداته وكوادره بخالص التعازي، مشددين على دوره فى انتصارات أكتوبر المجيدة ودوره الوطني المخلص في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن أثناء توليه مسئولية رئاسة الجمهورية.

كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".