المجلس القومي للمرأة ينعي مبارك
07:10 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
كتب – نور العمروسي:
قدَّم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، خالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.
ولفت المجلس في بيان اليوم، إلى ما قدمه مبارك لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.
الخبر التالى:"الوفد" و"حماة الوطن" ينعيان مبارك
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