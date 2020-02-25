المجلس القومي للمرأة ينعي مبارك

كتب – نور العمروسي:

قدَّم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، خالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

ولفت المجلس في بيان اليوم، إلى ما قدمه مبارك لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.