"الأعلى للإعلام": مبارك أعلى مصلحة الوطن وحافظ على وحدته

القاهرة - أ ش أ:

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المجلس -في بيان- "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للقاء رب العالمين، متدرعا إلى المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".

وأكد المجلس أن "الرئيس الراحل أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، عاش عمره من أجل السلام، ورفع العلم المصري فوق أرض طابا بسيناء العزيزة، وضرب القدوة والمثل للمواطن المصري الذي يحترم الدستور والقانون"، مضيفا أنه أعلى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، محافظا على وحدته في ظل ظروف صعبة، وأقام علاقات دولية متميزة على كافة الأصعدة، وكان داعما لقضايا الأمتين العربية والإسلامية".

كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".​