أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

"الأعلى للإعلام": مبارك أعلى مصلحة الوطن وحافظ على وحدته

06:58 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
"الأعلى للإعلام": مبارك أعلى مصلحة الوطن وحافظ على وحدته

الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك

القاهرة - أ ش أ:

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المجلس -في بيان- "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للقاء رب العالمين، متدرعا إلى المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".

وأكد المجلس أن "الرئيس الراحل أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، عاش عمره من أجل السلام، ورفع العلم المصري فوق أرض طابا بسيناء العزيزة، وضرب القدوة والمثل للمواطن المصري الذي يحترم الدستور والقانون"، مضيفا أنه أعلى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، محافظا على وحدته في ظل ظروف صعبة، وأقام علاقات دولية متميزة على كافة الأصعدة، وكان داعما لقضايا الأمتين العربية والإسلامية".

كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".​

هذا المحتوى من

محمد حسني مبارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفاة مبارك

الخبر التالى:

المجلس القومي للمرأة ينعي مبارك
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:حسني مبارك في ذمة الله- "تغطية خاصة"