الإسكان تكشف الحد الأقصى لدخل الصحفي للحصول على شقة

كتب - محمد عبدالناصر:

قالت المهندسة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن البروتوكول الذي تم توقيعه مع نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، لحصول النقابة على 1100 وحدة بإسكان المشروع لأعضائها، يأتي استمرارا للتعاون بين الصندوق والنقابة، لتوفير فرص للصحفيين الذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على وحدات في المرات السابقة.

وأضافت المهندسة مي، خلال مؤتمر صحفي لتوقيع البروتوكول مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، أن النقابة ستحصل على مزيد من الوحدات في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الوحدات التي تم الاتفاق عليها تستلزم الحصول على دخل شهري لا يتجاوز 5700 جنيه للأسرة و4200 جنيه للأعزب، وهو الدخل الذي توفر الدولة له الدعم.

وتابعت أن من لا تنطبق عليهم الشروط نظرا لأن دخولهم أعلى من ذلك، يمكنهم الحصول على نفس الوحدات بالسعر الحقيقي دون دعم الدولة، منوهة لإمكانية الحصول على تمويل عقاري لوحدات الإسكان الاجتماعي وفقا لمبادرة البنك المركزي.

وأوضحت عبدالحميد أن الوحدات المتوفرة جاهزة وسيتم تسليمها فور انتهاء الاستعلام عن المتقدم، كما طلبت من النقيب حصر مشكلات الصحفيين لحلها.

من جهته، أوضح محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين تفاصيل وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة للصحفيين، مشيرا إلى أن عددها بلغ 1108 وحدات وبيانها كالآتي: 100 وحدة في مدينة الشروق بمساحة 75 مترا، و100 وحدة في مدينة العبور بمساحة 70 مترا، و108 وحدات في مدينة 6 اكتوبر بمساحة 63 مترا، و200 وحدة في مدينة برج العرب بمساحة 90 مترا، و100 وحدة في الاسماعيلية القنطرة غرب بمساحة 90 مترا.

بالإضافة إلى 100 وحدة في الإسماعيلية التل الكبير بمساحة 90 مترا، و100 وحدة بأسيوط الجديدة بمساحة 90 مترا، و100 وحدة بسوهاج الجديدة بمساحة 90 مترا، و100 وحدة قنا الجديدة بمساحة 90 مترا، و100 وحدة في المنيا الجديدة بمساحة 90 مترا.

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