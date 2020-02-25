نقابة الأشراف تعرب عن تعازيها في وفاة مبارك

كتب - محمود مصطفى:

أعربت نقابة الأشراف والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، ووكيل أول مجلس النواب، عن خالص تعازيها في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاماً.

كما أعربت النقابة عن تقديرها لمسيرته الوطنية ودوره البارز في حرب أكتوبر المجيدة، التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية، ومساعيه المخلصة لاسترداد أرض مصر والحفاظ على البلاد من الانجراف في أصعب الأيام.

وتقدمت نقابة الأشراف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل، سائلين المولي -جل وعلا- أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.