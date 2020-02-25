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"فقدت القائد والمعلم".. ماذا قال أحمد شفيق عن رحيل مبارك؟

06:22 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
"فقدت القائد والمعلم".. ماذا قال أحمد شفيق عن رحيل مبارك؟

الفريق أحمد شفيق

كتب - محمد نصار:

نعى الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفى اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقال شفيق عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم: "فقدت مصر اليوم زعيما حكيما، قائدا صلبا شجاعا، أثبتت كافة الظروف والأحداث مدى قدرته - التي منحه الله إياها - على المواجهة والنجاح؛ الرئيس محمد حسني مبارك".

وأضاف: "رحم الله فقيد الوطن، القوي المخلص الأمين. عزائي لأبناء مصر أجمعين. عزائي للأسرة الكريمة في مصابها الأليم. وعزائي لنفسي فقد القائد والمعلم".

نعت رئاسة الجمهورية، مبارك، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة"، كما نعته الإمارات قائلة إنه "قائد بارز كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية".

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