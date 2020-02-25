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شيخ الأزهر يهنئ مجدي يعقوب هاتفياً بتقلد وشاح "العمل الإنساني"

05:41 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
شيخ الأزهر يهنئ مجدي يعقوب هاتفياً بتقلد وشاح "العمل الإنساني"

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيا بالدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، لتهنئته بتقلد وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، احتفالية مبادرة صناع الأمل بدولة الإمارات.

وأعرب الإمام الأكبر عن سعادته بما يحققه الدكتور مجدي يعقوب من إنجازات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أنه قدوة في الإيثار وتغليب مصلحة المحتاجين من مرضى القلب والأطفال، ومثال في الوطنية والعمل على خدمة أبناء وطنه، وفخر لكل مصري وعربي.

أحمد الطيب الأزهر الشريف مجدي يعقوب وشاح العمل الإنساني مبادرة صناع الأمل الإمارات

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