"الضرائب": 33 مليار جنيه قيمة ضرائب متنازع عليها لم يتم تحصيلها

كتب - أحمد علي:

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قيمة الضرائب غير المتنازع عليها ولم يتم تحصيلها في 31 ديسمبر 2019، بلغت 33.4 مليار وهذا المبلغ مرحل منذ عدة سنوات.

جاء ذلك ردًا على سؤال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة الحصيلة والمتأخرات الضريبية وخطة المصلحة في المرحلة المقبلة.

وطالب النائب، من رئيس المصلحة تفاصيل المبالغ المستحقة للمصلحة لدي الغير خاصة المتأخرات الغير متنازع عليها ولا يمكن تحصيلها وما اتخذته المصلحة من إجراءات نحو تحصيل تلك المتأخرات.

وأوضح مختار توفيق، رئيس قطاع التحصيل بمصلحة الضرائب، أن هذه المتأخرات تتضمن مبلغ 28.8 مليار جنيه بمركز كبار الممولين معظمها مستحقة على هيئات تابعة للدولة ومؤسسات صحفية والمصلحة لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات ضدهم، مشيرًا إلى أن وزير المالية عرض مذكرة بتلك المشكلة على رئيس مجلس الوزراء.

وطالب النائب مصطفى سالم، بموافاة اللجنة خلال 48 ساعة بصورة المذكرة، وهل تم مناقشتها بمجلس الوزراء من عدمه، وما النتائج التي تم التوصل إليها في حالة عرض ومناقشة المذكرة.

وتابع: "نناقش هذه المشكلة منذ عدة سنوات والمصلحة ووزارة المالية تقف عاجزة نحو التوصل لحل فيها رغم ضخامة المبلغ والذي وصل إلى 33.4 مليار حتى نهاية 2019.